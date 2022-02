Zwei Jahre Haft für Sprengstoff-Lieferant

An zwei Bankomatsprengungen im Burgenland und in der Steiermark war ein Rumäne beteiligt. Seinen 40. Geburtstag „feierte“ der Mann deshalb bereits in der Untersuchungshaft. Bei seinem Prozess in Eisenstadt fasste der vorbestrafte Ost-Kriminelle jetzt zwei Jahre unbedingte Haft aus - er nahm das Urteil an.