Umweltverschmutzung ist tödlicher als Corona

Der Bericht drängt unter anderem auf ein Verbot der sogenannten PFC-Chemikalien, die in Haushaltsprodukten wie Antihaft-Beschichtungen bei Kochgeschirr und in Textilien verwendet werden. PFC reichern sich in der Umwelt an, sind kaum abbaubar und gelten zum Teil als gesundheitsschädlich. Der Bericht soll nächsten Monat dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt werden, der eine saubere Umwelt zu einem Menschenrecht erklärt hat.