Schützenhöfer-Vorschlag: Rezeptgebühr für Tests

Die Debatte um die Gratistests hat einen Tag vor dem Corona-Gipfel der Regierung mit den Bundesländern weiter Fahrt aufgenommen. Während die FPÖ mit dem Ende der kostenfreien Corona-Tests auch das Ende der 3G-Regeln einläuten will, schlägt der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) nun einen konkreten Preis für die Tests vor. Schützenhöfer kann sich vorstellen, Kosten in Höhe der Rezeptgebühr von 6,55 Euro zu verlangen, wie er am Dienstag im Landtag sagte.