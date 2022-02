Was tun, wenn das Bäuchlein zwickt?

Die möglichen Ursachen für das Bauchweh sind vielfältig, in den meisten Fällen jedoch nur vorübergehend und harmlos. Sie reichen von banalen Magen-Darm-Infekten über Nahrungsunverträglichkeiten bis hin zu funktionellen Beschwerden. „Dennoch sollten Bauchschmerzen immer ernst genommen werden. Auch ungefährliche bzw. harmlose Ursachen lassen sich oft sehr gut behandeln. Der erste Ansprechpartner ist hier in der Regel der Kinder- bzw. Hausarzt. Akut auftretende bzw. sehr starke Bauchschmerzen sollten umgehend abgeklärt werden, auch zum Beispiel in der allgemeinpädiatrischen Kinderambulanz“, erklärt Oberarzt Dr. Thomas Hofer, Gastroenterologe für Kinder und Jugendliche am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ).