Kim Kardashian fürchtet um Freund Pete Davidson

„Gebe meine Familie nicht auf“

Kardashian verbrachte ihren Valentinstag jedoch mit ihrem neuen Freund Pete Davidson - was dem Musiker, der an einer bipolaren Störung leidet, so gar nicht schmeckte. West teilte den Link einer Zeitungsstory über die beiden und schrieb dazu: „Ich habe keinen Ärger mit Kim. Ich liebe meine Familie, also stoppt diese Behauptungen. Ich gebe meine Familie nicht auf.“