Gerücht um Neuwahlen wird lauter

Neos

Laut auf Bundesebene, leise in Salzburg. Die stimmenschwächste Regierungspartei im Bundesland würde vermutlich am wenigsten von einem geänderten Wahltermin profitieren. Schwierig: In Salzburg müssen sie Maßnahmen mittragen, die von der Bundespartei in Wien kritisiert werden. Das macht es schwierig, sich für die Wahl in Stellung zu bringen. Zuständig für die Kinderbetreuung im Land, wäre aber ein Termin kurz nach dem Sommer für Landesrätin Andrea Klambauer ein kleiner Vorteil gegenüber dem Frühjahrstermin. Das Thema Wohnen, für das Klambauer auch zuständig ist, ist hingegen zeitlos. Da versucht sie ständig die richtigen Schrauben an den Förderungen zu drehen - mit wenig Erfolg. Zuletzt funkten da die hohen Preise am Bau in ihre Pläne. So kann sie in ihrer bisherigen Amtszeit in der Regierung nur auf wenige Erfolge zurückblicken.