Buchhalter sackte Geld für Asylwerber selbst ein

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Tiroler Sozialen Dienste musste sich am Montag vor dem Landesgericht in Innsbruck verantworten. Vorgeworfen wurde ihm Veruntreuung: Er soll Grundversorgungsleistungen nicht an Asylwerber ausbezahlt, sondern diese selbst behalten haben. Die Summe ist beträchtlich: Es sind knapp 40.000 Euro.