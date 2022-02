Entspannen Sie Geist und Körper am Kvarner

Neben Lošinj warten in Crikvenica der berühmte Kurort und zahlreiche Wellnesszentren auf Sie. Dieser kleine Ort in der Nähe von Rijeka verbirgt viele Einrichtungen, die Dienstleistungen zur vollständigen Entspannung und Regeneration von Geist und Körper anbieten. Der Tourismus in Crikvenica setzte mit dem Bau eines öffentlichen Schwimmbades und des ersten Hotels mit Hydrotherapie ein. Neben professionellen und umfassenden Programmen zur körperlichen Rehabilitation und Atemrehabilitation können Gäste in zahlreichen Einrichtungen in Crikvenica Thalassotherapie-Behandlungen und eine große Auswahl an Massagen, Schönheitsbehandlungen und Präventionsprogrammen genießen.