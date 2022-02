Ernteausfälle, Inflation: Kaffee wird teurer

Arabica-Kaffee kostet so viel wie seit elf Jahren nicht mehr

Vor allem für die Sorte Arabica legen Anleger einen Preis auf den Tisch wie seit elf Jahren nicht mehr. Der US-Terminkontrakt stieg am Montag auf 2,53 Dollar (2,20 Euro) je Pfund. Vor einem Jahr kostete das Pfund noch weniger als 1,30 US-Dollar. Außerdem sinken die Lagerbestände beim Kaffee in Europa, weil die weltweite Logistik stockt und um ein Vielfaches teurer ist. Derzeit können die Lieferungen aus Brasilien laut Experten bis zu 100 Tage dauern, während es vor der Pandemie 30 Tage waren. Der Kaffee sei laut Lühmann zwar da, aber eben am falschen Ort und werde damit zum Spielball an der Börse.