Wetterkapriolen treiben Kaffeepreise in die Höhe

Schlechte Nachrichten für Kaffeeliebhaber - Wetterkapriolen in Brasilien lassen die Preise der Bohnen in die Höhe schnellen. Der weltgrößte Kaffeeproduzent des Landes wurde erst von Dürre und dann von Frost hart getroffen. Der für den späteren Handel vorgesehene Preis für Arabica-Kaffee, einer der wichtigsten Rohstoffexporte des südamerikanischen Landes, lag am Freitag bei knapp 3,50 Euro pro Kilo - und damit auf dem höchsten Stand seit 2014. Verbraucher müssen sich deshalb wohl künftig auf höhere Preise gefasst machen.