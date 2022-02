Frontalzusammenstoß in Dreulach im Gailtal

Am Sonntagabend eilten sechs Feuerwehren, mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte zu einem Unfallort in Dreulach im Gailtal. Ein Pkw-Lenker (70) war frontal mit einer Pkw-Lenkerin (51) zusammengestoßen. Die Frau hatte ihre zwei erwachsenen Kinder an Bord. Vier Verletzte.