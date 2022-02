Verfolger können zu Leader HC Hard aufschließen

Auch die beiden Wiener Clubs gaben sich keine Blöße. In Ferlach ging Westwien mit einer knappen Führung in die Pause, geriet aber kurz nach Wiederbeginn mit 13:15 in Rückstand. Erst im Finish konnten sich die Gäste entscheidend durchsetzen. Die ersatzgeschwächten Fivers hatten mit Vöslau lange zu kämpfen, zogen aber ab der 40. Minute davon.