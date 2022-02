Johns-Hopkins-Experte will „alles öffnen“

Zweck der Maßnahmen sollte hinterfragt werden

Bereits erfolgte Lockerungsschritte sind ihm dabei viel zu wenig. Man lasse schließlich außer Acht, wie stark sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus immer noch auf das tägliche Leben auswirken. Viele Menschen würden sich sogar weiterhin, verständlicherweise, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus vor dem Virus schützen, so der Politikwissenschaftler an der Johns-Hopkins-Universität. Keines dieser Opfer sei an sich übermäßig belastend, in Summe aber entstünde dabei ein „tiefes gesellschaftliches Unbehagen“.