40 Menschen in „Horrorkiste“ nach NÖ transportiert

Aufgeflogen sind die Touren im Jänner im Bezirk Bruck a. d. Leitha. Diese nahmen jeweils in Arad in Rumänien ihren Ausgang. Das Versteck in der Paletten-Box wurde gewählt, um das Risiko des Auffliegens bei einer Grenzkontrolle zu minimieren. Die Kiste war eigens für den Transport von Flüchtlingen umgebaut worden. Offiziell führte der Lkw Leerfahrten durch. Abgesetzt wurden die Flüchtlinge vor allem in Ebreichsdorf im Bezirk Baden.