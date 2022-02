Orthopädie und Unfallchirurgie auf neuen Beinen

Das südlichste Krankenhaus des Landes wird dabei in seiner Rolle als Spezial-Spital für die ältere Generation weiter ausgebaut. „In Güssing spezialisieren wir uns in der Orthopädie voll auf planbare Eingriffe“, erklärt Oberarzt Werner Maurer-Ertl. Heuer sollen in Güssing erstmals mehr als tausend Knie- und Hüftgelenke operativ ersetzt werden. Zugleich startet ab Herbst eine Akutgeriatrie und Remobilisation am Standort.