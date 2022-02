Verdiente Ferien nach einem „Covid-Semester“

Corona brachte Digitalisierungsschub

Kurz vor den bevorstehenden Semesterferien hat die Omikron-Welle in den Schulen ihren Höhepunkt erreicht. In den vergangenen eineinhalb Wochen gab es 1500 positive Testungen, das BORG Althofen musste ebenso geschlossen werden wie das Ursulinengymnasium und die WI’MO Klagenfurt. „Trotzdem hinkt die Ausbildung nicht hinterher. Ohne Corona hätten wir den rasanten Digitalisierungsschub, den wir in den vergangenen zwei Jahren erfahren haben, wohl in kaum hinbekommen - selbst in zehn Jahren nicht!“, sagt Penz, die im bevorstehenden Sommersemester auch etwas Licht am Ende des Corona-Tunnels sieht: „Weitere Öffnungsschritte sind auch in Schulen notwendig. Ich hoffe, dass Veranstaltungen, Skikurse und Maturabälle bald wieder normal möglich sein werden und noch vor Ostern etwas Normalität zurückkehrt!“