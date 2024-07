Kentucky Fried Chickens langer Weg nach Klagenfurt

Besonderes Angebot lockt zur Eröffnung

In Kentucky lebte auch Firmengründer Harland D. Sanders, dort eröffnete er 1940 sein erstes Restaurant. Mittlerweile gibt es allein in Kentucky 119 KFC-Läden. „Toll, dass wir mit KFC nun auch nach Kärnten kommen“, sagt Marketingchefin Agnieszka Imsirovic. Die „Krone“ durfte das Hähnchenparadies in Klagenfurt bereits besichtigen. Im Erdgeschoss ist das Café, über den Bestellpults leuchtet groß „World famous order“. „Viele Fastfoodläden setzen neuerdings auch auf Kaffeehäuser, KFC scheute dafür keine Kosten.“ Am Eröffnungstag gibt es auch ein mobiles Café am Alten Platz in Klagenfurt.