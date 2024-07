Jubiläum: 50. Bieranstich für Gastro-Familie

Schon damals war der Sonntag mit der Eröffnung samt Bieranstich vor unserem Lokal der stärkste Tag aus gastronomischer Sicht. Und das hat sich nicht geändert“, so Benno Tosoni im Gespräch mit der „Krone“. Was sich sehr wohl geändert hat: Mittlerweile hat Tochter Valentina, die bereits seit früher Kindheit das Kirchtagsgeschehen hautnah miterlebte, die Zügel des Traditionslokales in der Hand.