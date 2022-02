Die Baustelle Angriff sollte ausgeräumt sein

Der einzige Angreifer, mit dem man wirklich zufrieden sein konnte, war Youngster Noah Bischof. In einigen Situationen ließ dieser sein Potenzial aufblitzen und vereint damit zweifelsfrei Zukunftshoffnungen auf sich. Weil die Gegenwart aber Abstiegskampf heißt, haben die Rheindörfler mit Christoph Monschein leihweise einen Stürmer geholt, der schon jetzt weiß, wo das Tor des Gegners steht. Der 29-Jährige erzielte in 161 Bundesliga-Spielen 49 Tore. Setzt er diesen Schnitt fort, sind also auch in Altach einige Treffer von ihm zu erwarten.