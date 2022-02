Nach Horror-Crash: Bernal mit ersten Schritten

Der Tour-de-France-Sieger von 2019 hatte sich am 24. Jänner in der Nähe von Bogota beim Aufprall auf einen stehenden Bus schwere Verletzungen zugezogen. Der Giro-Gewinner des Vorjahres erlitt zahlreiche Brüche an der Wirbelsäule, an den Beinen sowie am Brustkorb und musste mehrfach operiert werden.