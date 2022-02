Wettrennen auf der B 139 vor den Augen der Polizei

Zwei Fahrzeuglenker lieferten sich am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der B 139 im Gemeindegebiet von Leonding ein Beschleunigungsrennen. Zur selben Zeit führten Polizisten in diesem Bereich, in dem eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gilt, Geschwindigkeitsmessungen durch.