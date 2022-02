Bund hält an Impfpflichtfest

Impfpflicht soll uns für eine Herbst-Welle nutzen

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält weiterhin an der Impfpflicht fest - auch die Gecko-Kommission verteidigte sie am Donnerstag. So solle die Impfpflicht vor allem als Maßnahme für potenzielle Wellen im Herbst helfen - da der volle Impfschutz plus Booster ein halbes Jahr brauche, um seine volle Wirkung zu entfalten. So wäre man bei einer neuen Welle im Herbst gut gerüstet. Zumindest prognostizieren die Experten einen entspannten, infektionsarmen Sommer. Aktuell sind in Salzburg 19.447 Menschen mit Covid infiziert, im Spital müssen davon aber nur relativ wenige betreut werden.