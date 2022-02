Engagierte Mitarbeiter mit viel Herz in der Pflege

So wie in Deutschland kommen in Österreich auf eine Pflegekraft 13 Patienten. Laut Studie der Gesundheit Österreich GmbH werden im Burgenland bis 2030 rund 1750 Helfer gebraucht. Als weiteren Meilenstein in der Versorgung hob Schneemann unter anderem das neue Modell der regionalen Pflegestützpunkte hervor: „Damit sind wir näher bei den Betroffenen. Nicht die Menschen kommen zum Pflegesystem, sondern die Pflege kommt zu ihnen.“