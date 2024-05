Übervolle Container: Ärger über Müllsünder

Nicht das erste Mal

Doch auch in Mattersburg wächst der Unmut über Müllsünder, welche offenbar ihren Hausrat ohne viel Aufwand loswerden wollen, indem sie diesen einfach in die Container (und davor) kippen. „In der Marzerstraße in Walbersdorf ist es nun zum wiederholten Male vorgekommen, dass offenbar jemand zu Hause ausgemistet hat und alles Mögliche dann im Metallcontainer ,entsorgt’ hat – darunter etwa ein ausrangiertes Puppenwagerl“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager.