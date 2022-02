Inhaftierte Welpenhändlerin hielt Hunde im Zwinger

Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei auf ein unbewohntes Haus in Wulzeshofen, Bezirk Mistelbach, in dem auch die Serbin gemeldet sein soll. Im Hinterhof erwartete die Beamten ein ähnlich erschütterndes Bild wie bereits zuvor in den Welpen-Verließen in den Bezirken Hollabrunn und Gänserndorf (die „Krone“ berichtete). Elf ausgewachsene, teils kranke Rottweiler und Huskys hausten in kleinen Zwingern. Ihr Trinkwasser war voller Algen, Futter lag nur vereinzelt herum. Man geht davon aus, dass es sich um die Zuchttiere der 31-Jährigen handelt.