Welpen in Presshaus eingesperrt: Festnahme in NÖ!

Zunächst waren die Ermittler auf ein altes, etwas abseits gelegenes Presshaus mit Kellerröhre in Zemling, einer Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, aufmerksam geworden. Ein Zeuge hatte angegeben, aus dem Objekt seit November des Vorjahres Hundegebell gehört zu haben. Am vergangenen Donnerstag soll dort dann auch noch ein junger Vierbeiner in einen Pkw mit Wiener Kennzeichen eingeladen worden sein.