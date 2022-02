Tierquälerei in NÖ: Elf weitere Hunde gerettet!

Grausame Bedingungen

Ekelerregende Bedingungen waren zuvor auch - wie berichtet - in einem alten Presshaus in Zemling, einer Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn), und in einem der 31-Jährigen gehörenden Wohnobjekt in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) festgestellt worden.