Sambia: Jeder vierte Löwe hat Kugeln im Schädel

Verletzungen auch an Zähnen

Erfasst wurden bestimmte Spuren an den Zähnen (Bild unten), die auf Versuche zur Befreiung aus Drahtschlingen weisen, sowie in den Schädeln steckende Schrotkugeln. Schrotflinten werden von Wilderern sowie bei Konflikten zwischen Mensch und Tier eingesetzt, um Raubtiere zu vertreiben. Bei einem Teil der Tiere - welche die Attacken jeweils überlebt hatten - fanden sich beide Verletzungsarten.