Klimaaktivisten bauten Betonbüste von Ludwig

„Bürgermeister Michael Ludwig hält trotz zahlreicher Warnungen der Wissenschaft stur an seiner völlig überdimensionierten und klimaschädlichen Stadtautobahn fest. Er ist dabei ignorant in Bezug auf die Herausforderungen der Klimakatastrophe und auf die Stimmen der jungen Menschen in unserer Stadt, die sich für eine klimagerechte Zukunft einsetzen“, sagt Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace. Die eineinhalb Meter hohe Betonbüste habe sich der Bürgermeister daher redlich verdient.