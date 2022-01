Warum die Wiener Lobau langsam austrocknet

Viel Staub wirbelt nicht nur der jüngste Bericht über die Lobau auf, sondern - im wahrsten Sinne des Wortes - auch das Naturschutzgebiet selbst: Im Auengebiet herrscht Dürre, die Landschaft erinnert derzeit eher an Afrikas Sahelzone. Der Hauptgrund dafür liegt aber weniger an der Klimaerwärmung und schon gar nicht am Bauprojekt Stadtstraße, sondern weit in der Vergangenheit.