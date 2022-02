Todeslenkerin soll Kindesvater gestalkt haben

Hinweise, dass die gebürtige Rumänin, die in Vorarlberg lebt, bereits mit der Mordabsicht nach Kärnten gefahren sein soll, scheinen sich mehr und mehr zu verdichten. Auch ihr Ex-Mann (52), ein gebürtiger Kanadier, der als Schiffsoffizier arbeitet und in Villach lebt, habe nicht gewusst, dass die leitende Angestellte in die Draustadt gereist war, wo sie ihrer 43-jährigen Kontrahentin aufgelauert hatte. Kurz nachdem Mutter und Sohn am Samstag gegen 16.30 Uhr das Wohnhaus in Völkendorf für einen Spaziergang verlassen hatten, gab die 37-Jährige Gas und überfuhr Romana und deren fünfjährigen Sohn Samuel auf der schmalen Straße.