Mehrere Einbruchsdiebstähle im Bezirk Oberwart

In Oberwart selbst drangen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Baucontainer ein. Entwendet wurde zahlreiches Werkzeug, darunter auch Akkumaschinen. Mithilfe einer Scheibtruhe, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, dürften sie die Gegenstände transportiert haben.