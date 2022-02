Nashorn-Wilderei nimmt in Südafrika wieder zu

In Südafrika gibt es etliche Nationalparks und Wildtierreservate, der Krüger-Park ist jedoch eine der wichtigsten Touristenattraktionen und zählt zu den größten Nationalparks Afrikas. Als Schutzgebiet wurde er am 26. März 1898 vom damaligen Präsidenten Paul Kruger gegründet, bevor es 1926 in Krüger-Nationalpark umbenannt wurde. Er ist mit über 19.600 Quadratkilometer etwa so groß wie das Bundesland Niederösterreich und bekannt für eine Vielzahl an wilden Tieren wie Elefanten, Löwen, Nashörnern, Leoparden und Büffeln.