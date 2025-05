Fred Vasseur stellt klar: „Das wäre ein Fehler“

Der Teamchef der Scuderia ist nach wie vor davon überzeugt, das Ruder noch umreißen zu können. „Wir können in jedem einzelnen Bereich Fortschritte machen. Diejenigen, die am Auto für 2026 arbeiten, haben wir bereits, aber diejenigen, die auf der Strecke sind, müssen die richtige Einstellung behalten“, appelliert der Franzose an die Einstellung seiner Mitarbeiter. Vielleicht geht es ja bereits am Sonntag wieder bergauf, wenn am Autodromo Enzo e Dino Ferrari die nächsten Punkte vergeben werden.