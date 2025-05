Dino Buric steigt beim LASK zum Sportdiektor auf

In die Buric-Aufgabengebiete fallen außerdem die Kaderplanung sowie die Koordinierung der Scoutingprozesse. „Er hat in seiner Rolle als Sportkoordinator hervorragende Arbeit geleistet und war bereits in den vergangenen Jahren stark in die Transferprozesse involviert. Es freut uns sehr, dass er bei uns nun den nächsten Schritt als Sportdirektor gehen wird“, sagte LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber. Auf den zuvor bei Admira Wacker tätig gewesenen Sohn von Damir Buric warten spannende Wochen.