Panzernashorn-Bestand in Nepal hat sich erholt

Die vom Aussterben bedrohten Panzernashörner haben sich in den vergangenen Jahren in Nepal deutlich vermehrt. Wie die Naturschutzbehörde des Himalaya-Landes am Wochenende mitteilte, wurden bei einer aktuellen Zählung in vier Nationalparks 752 Exemplare dieser Indischen Nashörner festgestellt, während es 2015 noch 645 waren.