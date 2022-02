Bundesheer erhält Studienplätze an Medizin-Uni

Das Universitätsgesetz sieht seit kurzem vor, dass eine bestimmte Anzahl an Medizin-Studienplätzen für Aufgaben im öffentlichen Interesse reserviert werden darf. Dies muss in der Leistungsvereinbarung zwischen Uni und Bildungsministerium festgelegt werden - was nun erfolgt ist. Als öffentliches Interesse wird die umfassende Landesverteidigung angegeben.