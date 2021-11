Bundesheer hilft verstärkt bei Corona-Bekämpfung

In den nächsten zwei Wochen werden zudem jeweils 50 Soldatinnen und Soldaten, Zivilbedienstete und Grundwehrdiener in den logistischen Ablauf in den „Spar Österreichische Warenhandels-AG“-Lagern Marchtrenk in Oberösterreich und Loosdorf in Niederösterreich integriert, um dort PCR-Test-Kits zu portionieren. Die Logistiker des Bundesheeres kommen dabei aus Versorgungseinrichtungen in Niederösterreich und Oberösterreich.