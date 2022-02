Erzbischof Lackner positiv auf Corona getestet

Der Salzburger Erzbischof und Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Franz Lackner, wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Erzdiözese Salzburg am Montagnachmittag mit. Nach einem routinemäßigen Schnelltest habe ein PCR-Test das Ergebnis bestätigt. „Der Erzbischof hat sich in Heimquarantäne begeben und seine Arbeit ins Home-Office verlagert. Alle Sitzungen und Termine der laufenden Woche sind verschoben oder auf Videokonferenzen umgestellt“, teilte die Erzdiözese mit. Ein für diese Woche vereinbartes Treffen mit Bundesministerin Leonore Gewessler wurde ebenfalls abgesagt.