Trotz Impfpflicht nur 430 Erstimmunisierungen

Welle beginnt abzuflauen

Unterdessen scheint die Omikron-Welle so langsam abzuflauen. Am Sonntag wurden landesweit 1022 Neuinfektionen gezählt, am Montag kamen bis 16 Uhr 1325 weitere Fälle hinzu. Die abschwächende Infektionsdynamik macht sich auch in der 7-Tage-Inzidenz bemerkbar: Diese liegt aktuell bei 2754 und ist somit erstmals seit Wochen im Sinken begriffen.