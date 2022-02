Vier Serien-Einbrecher landeten hinter Gittern

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte das LKA Oberösterreich-Ermittlungsbereich Diebstahl zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile in Oberösterreich und Niederösterreich klären. Während sich die Tätergruppe der ersten Amtshandlung vorwiegend auf Fahrräder spezialisierte, eignete sich der Täter zur zweiten Amtshandlung alle wertvollen Gegenstände und Artikel (bevorzugt Sportartikel) an, die in Kellerabteilen gelagert werden. Bei den angeführten Straftaten wurden Gegenstände in erheblichem Wert erbeutet.