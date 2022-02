Kommt Mauser heute ins Gefängnis?

Was jetzt schon klar sein dürfte: Mauser könnte bereits vor dem Verbüßen der gesamten Haftstrafe das Gefängnis verlassen. Rechtlich wäre eine frühzeitige bedingte Entlassung nach Verbüßen der Hälfte der Strafe bereits möglich. Auch möglich: einen Teil der Strafe per Fußfessel abzustottern. Darüber entscheidet die Justizanstalt gemeinsam mit dem Gericht. Es hängt auch von Mauser selbst ab. Zumindest für die nächsten Monate muss er in die Zelle.