Vom Rektorstuhl in die Gefängniszelle

Was tat Mauser? Er zog dank doppeltem Reisepass nach Salzburg - war für die deutschen Behörden somit nicht greifbar. Und er legte dem Salzburger Landesgericht Gutachten hin, die ihn zu krank für das Gefängnis erklärten. Bis zum heurigen Jänner, als die Justiz dem wieder gesunden Mauser einen Brief zum Haftantritt mit 1. Februar schickte. Statt ins Gefängnis ging Mauser wieder in eine Anwaltskanzlei - jene von Kurt Jelinek, einen der bekanntesten Strafverteidiger Salzburgs. Klares Ziel: Mauser soll mit allen rechtlichen Möglichkeiten so wenig Zeit wie möglich, in der Zelle verbringen.