29.324 Neuinfektionen, 201 Patienten auf Intensiv

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 29.324 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Vor einer Woche gab es 27.127 Neuinfektionen. 18 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, verstarben zuletzt. 201 Schwerkranke befinden sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung (plus drei). Auf den Normalstationen befinden sich 1695 Corona-Patienten, hier sind zehn dazugekommen.