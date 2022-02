Osttiroler Hochgebirgsjäger in Alarmbereitschaft

Während in Tirol auch weiterhin keine wirkliche Entspannung der Lawinensituation in Sicht ist, herrscht in Kärnten lediglich in der Ankogel- und Glocknergruppe eine erhöhte Lawinengefahr (Warnstufe 2/3). „Die Gefahr wird vor allem ober der Waldgrenze mit erheblich beurteilt. Störanfällige Triebschneeansammlungen sind dabei das Hauptproblem. Unternehmungen im freien Gelände erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Zurückhaltung“, heißt es seitens des Lawinenwarndienstes Kärnten.