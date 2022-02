Steirer rast über Wolfgangsee-Straße

Einen ordentlichen Bleifuß hat ein 39-jähriger Steirer auf der Wolfgangsee Straße Richtung St. Gilgen bewiesen. Als Polizisten am Samstagnachmittag seine Geschwindigkeit kontrollierten, war er im 80er mit 160 km/h unterwegs - also doppelt so schnell wie erlaubt. Ein Alkotest verlief jedoch negativ. Der 39-Jährige war auf dem Weg nach Salzburg zum Einkaufen, für sein Rasen hatte er aber keine Rechtfertigung. Er wird angezeigt.