„Sommerfrischler“ sollen die Wohnungsnöte lindern

Huch, wer bettelt denn da an der Tür?, fragen sich die beiden grünen Landtagsabgeordneten Ines Vukajlovic und Rudi Hemetsberger. Es ist Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) höchstpersönlich, wenn auch nur in unserer Sonntags-Karikatur. Es geht aber nicht so sehr ums Geld. Die beiden Grünen haben von Achleitner Zahlen über das touristische Freizeitwohnungspauschale erfragt, um damit Taten gegen den Wohnungsleerstand in Oberösterreich zu fordern. Aber hat das eine mit dem anderen zu tun?