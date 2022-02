Rechter Unterarm bei Sägearbeiten abgetrennt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Samstag gegen 8.15 Uhr in Vöcklamarkt. Dabei arbeitete ein kasachisches Ehepaar gemeinsam an einer Leistensäge. Nach einer kurzen Arbeitspause öffnete der 48-jährige Ehemann den Schutzdeckel, um nach den Schneideblättern zu sehen. Seine 59-jährige Ehefrau stand in gebückter Haltung seitlich neben der Maschine, bemerkte nicht, dass ihr Gatte an den Schneideblättern hantierte und schaltete den Motor ein, um weiterzuarbeiten.