OSZE will 200 Wahlbeobachter nach Ungarn schicken

Wegen befürchteter Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl in Ungarn am 3. April will die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erstmals ein großes Wahlbeobachterteam in das EU-Land schicken. Das in Warschau ansässige Büro der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte empfahl am Freitag die Entsendung von 200 Wahlbeobachtern für den Wahltag. 18 weitere Beobachter sollen schon davor nach Ungarn reisen und die Wahlvorbereitungen beobachten.