Fiktive Adressen legalisiert: Aufregung in Ungarn

Opposition: „Bewusste Verfälschung von Wahlergebnissen“

Der Opposition zufolge könnten sowohl ethnische Ungarn aus den Nachbarländern, die das Wahlrecht in Ungarn haben, als auch Inländer nach massenhafter Schein-Anmeldung in hart umkämpften Wahlkreisen ihre Stimme abgeben. „Beide Varianten eröffnen den Weg zur bewussten Verfälschung der Wahlergebnisse“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von sechs Oppositionsparteien, die bei der nächsten Wahl mit gemeinsamer Liste und gemeinsamen Direktkandidaten antreten. In einigen Wahlkreisen könnte der Kampf um das jeweilige Direktmandat an wenigen Hundert Stimmen hängen.